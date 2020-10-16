Шатов высказался о несменяемости власти в России
Полузащитник "Рубина" Олег Шатов рассказал о своём отношении к политической ситуации в Российской Федерации.
"Конечно, есть вещи в нашей стране, которые меня не устраивают. Есть проблемы, их много. Но у нас разве есть выбор? Все прекрасно понимают, что происходит в России. Несменяемость власти на протяжении долгого времени - это точно неправильно. Мы даже не можем представить, что у нас будет кто-то другой у руля", - сказал Шатов.
Владимир Путин является президентом России с конца 1999 года, за исключением четырёхлетнего периода (2008-2012), когда страной руководил Дмитрий Медведев.
До "Рубина" хавбек выступал за "Зенит", "Краснодар", "Анжи" и "Урал".
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