Шатов: "Я сыграю за "Краснодар", а не против "Зенита"

Полузащитник "Краснодара" Олег Шатов рассуждает о предстоящем матче 25-го тура чемпионата России против "Зенита", которому принадлежат права на него.

"Завтра не совсем обычный для меня день. Так сложилось, что впервые выйду на поле стадиона "Санкт-Петербург" не в майке "Зенита". Я профессионал и с самого начала решил, что в этом матче буду играть. Платил ли я за такую возможность? Это не столь важно. Гораздо важнее для меня, чтобы болельщики Питера знали – завтра я сыграю за "Краснодар", а не против "Зенита", - приводят слова Шатова российские СМИ.

Напомним, что "Краснодар" арендовал Шатова у "Зенита" этой зимой. По некоторым данным футболист может сыграть против "Зенита", если петербургский клуб получит за это 10 миллионов рублей.

В этом сезоне 27-летний Шатов провел за "Краснодар" 4 матча и не отметился результативными действиями.

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