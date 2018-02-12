Шатов заплатил "Зениту" 25 миллионов рублей

Представитель ProSport Managemen Кахор Маминов рассказал о деталях перехода 27-летнего полузащитника "Зенита" Олега Шатова в "Краснодар".

По словам агента, футболист выплатит петербургскому клубу из своих личных средств 25 миллионов рублей.

"Это так. Но давайте не будем заострять на этом внимания. Олег – скромный парень и не хотел бы придавать данному факту особого значения. Сначала его вообще не желали отпускать, потом объявили сумму – 2 миллиона евро за аренду на 10 игр. Олег сразу дал нам инструкцию: хочу играть, деньги не должны стать препятствием. Сперва это помогло договориться с "Краснодаром" о зарплате. А когда зашли в тупик в переговорах в сумме аренды и оплате игры против "Зенита", Олег, чтобы решить это быстрее, взял расходы на себя. Мы его поддержали в этом морально. И не только. Герман Ткаченко тоже поучаствовал финансово", - отметил он.

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