Шедевральный гол из чемпионата Австралии
В матче чемпионата Австралии между "Ньюкасл Джетс" и "Мельбурн Сити" был забит шедевральный гол.
Автором потрясающего удара стал полузащитник Райли Макгри. Очевидно, что эта "банка" будет претендовать на премию Ференца Пушкаша.
Видео: Шедевральный гол из чемпионата Австралии
Не пропустите: "Барселона" опубликовала видеоролик, посвящённый Иньесте. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
С разной мотивацией: "Барселона" и "Депортиво" встретятся в Ла-Корунье
-
Тренировка с повышенной ответственностью: "Манчестер Сити" встретится с "Вест Хэмом"
-
Борьба за Лигу Чемпионов: "Зенит" сразится с ЦСКА
-
Никакой интриги: "Манчестер Юнайтед" против "Арсенала" на "Олд Траффорд"
-
Без голов не обойтись: "Наполи" отправляется в гости к "Фиорентине"
Лента новостей
-
Юри принес "Заре" победу над "Вересом"
-
"Селтик" в 49-й раз стал чемпионом Шотландии
-
"Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар"
-
Тульский "Арсенал" предложил Салаху оценить гол Берхамова
-
"Кротоне" разгромил "Сассуоло" благодаря дублям Тротты и Нванкво
-
Манджукичу наложили 10 швов после матча с "Интером"
-
"Сандерленд" вылетел в третий дивизион
-
Ригони и Дриусси против Головина и Мусы: "Зенит" и ЦСКА объявили составы
-
Чакир обслужит матч "Реал" – "Бавария"
-
Джеррард согласился возглавить шотландский топ-клуб
-
"Хетафе" – "Жирона" - 1:1 (обзор)
-
"Жирона" не смогла победить "Хетафе", который играл тайм в меньшинстве
-
"Спартак" теряет Зе Луиша
-
Экс-форвард "МЮ" стал бандитом в кино
-
"Ювентус" хочет арендовать форварда "Челси"
-
Германия потеряла форварда перед ЧМ-2018
-
Быстрее Конте 50 побед в АПЛ одержали только два тренера
-
Экс-тренера "Краснодара" зовут в "Спартак"
-
Роналду требует укрепить оборону "Реала"
-
"Янг Бойз" стал чемпионом Швейцарии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сидней ФК
|27
|66
|2
|Мельбурн Виктори
|27
|49
|3
|Брисбен Роар
|27
|42
|4
|Мельбурн Харт
|27
|39
|5
|Перт Глори
|27
|39
|6
|Western Sydney Wanderers
|27
|36
|7
|Веллингтон Феникс
|27
|30
|8
|Сентрал Коуст Маринерз
|27
|23
|9
|Аделаида Юнайтед
|27
|23
|10
|Ньюкасл Джетс
|27
|22