Шедевральный гол из чемпионата Австралии

Теги мельбурн викториньюкасл джетс

Шедевральный гол из чемпионата Австралии

В матче чемпионата Австралии между "Ньюкасл Джетс" и "Мельбурн Сити" был забит шедевральный гол.

Автором потрясающего удара стал полузащитник Райли Макгри. Очевидно, что эта "банка" будет претендовать на премию Ференца Пушкаша.

Видео: Шедевральный гол из чемпионата Австралии

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2 Мельбурн Виктори 27 49
3 Брисбен Роар 27 42
4 Мельбурн Харт 27 39
5 Перт Глори 27 39
6 Western Sydney Wanderers 27 36
7 Веллингтон Феникс 27 30
8 Сентрал Коуст Маринерз 27 23
9 Аделаида Юнайтед 27 23
10 Ньюкасл Джетс 27 22
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