В матче чемпионата Австралии между "Ньюкасл Джетс" и "Мельбурн Сити" был забит шедевральный гол.

Автором потрясающего удара стал полузащитник Райли Макгри. Очевидно, что эта "банка" будет претендовать на премию Ференца Пушкаша.

Видео: Шедевральный гол из чемпионата Австралии

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