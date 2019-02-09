Шедевральный гол Каземиро в видеообзоре матча "Атлетико" - "Реал"

Теги атлетико мадридреал мадрид

Шедевральный гол Каземиро в видеообзоре матча "Атлетико" - "Реал"

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 23-го тура испанской Примеры между "Атлетико" и "Реалом", который завершился уверенной победой "сливочных" со счётом 3:1.

Не пропустите: Матч имени арбитров: "Реал" уверенно обыграл "Атлетико" в мадридском дерби. | http://soccernews.ru

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4 Севилья Севилья 22 36
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9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 22 30
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