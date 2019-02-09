Шедевральный гол Каземиро в видеообзоре матча "Атлетико" - "Реал"

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 23-го тура испанской Примеры между "Атлетико" и "Реалом", который завершился уверенной победой "сливочных" со счётом 3:1.

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