Шеф-повар ЦСКА рассказал об изменениях в рационе после прихода Олича

Фото: ПФК ЦСКА

Николай Косарев, шеф-повар ЦСКА, рассказал, как изменился рацион футболистов после прихода Ивицы Олича на пост тренера команды.

Олич попросил добавить больше дикой морской и океанической рыбы. Это все его пожелания", - приводит слова повара пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что "армейцы" в первых двух матчах Олича одержали две победы.

На данный момент ЦСКА занимает в РПЛ пятое место.

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