Шеф-повар ЦСКА рассказал об изменениях в рационе после прихода Олича
Фото: ПФК ЦСКА
Николай Косарев, шеф-повар ЦСКА, рассказал, как изменился рацион футболистов после прихода Ивицы Олича на пост тренера команды.
Олич попросил добавить больше дикой морской и океанической рыбы. Это все его пожелания", - приводит слова повара пресс-служба ЦСКА.
Напомним, что "армейцы" в первых двух матчах Олича одержали две победы.
На данный момент ЦСКА занимает в РПЛ пятое место.
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