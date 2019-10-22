Шеф-повар любимого ресторана "Ювентуса" назвал любимое блюдо Роналду

Шеф-повар ресторана Ristorante la Credenza Игор Маккия рассказал о том, что игроки "Ювентуса" любят заходить в его заведение. Об этом сообщает Sport24.

Мужчина отметил, что футболисты "старой сеньоры" предпочитают Ristorante la Credenza так как посетителям ресторана запрещается фотографироваться с игроками и просить автографы.

Также Маккия рассказал, что любит заказывать форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Он часто приходит и заказывает одно и то же блюдо: рыбу с томатами и лингвини с лобстером. На десерт не помню, что любит, также не помню что предпочитает Джорджина. Из винной карты Роналду предпочитает Бароло", - сказал повар.

Напомним, сегодня, 22 октября, "Ювентус" сыграет с "Локомотивом" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча пройдет в Турине и начнется - в 22:00 (мск).

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