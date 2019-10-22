Шеф-повар любимого ресторана "Ювентуса" назвал любимое блюдо Роналду
Шеф-повар ресторана Ristorante la Credenza Игор Маккия рассказал о том, что игроки "Ювентуса" любят заходить в его заведение. Об этом сообщает Sport24.
Мужчина отметил, что футболисты "старой сеньоры" предпочитают Ristorante la Credenza так как посетителям ресторана запрещается фотографироваться с игроками и просить автографы.
Также Маккия рассказал, что любит заказывать форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Он часто приходит и заказывает одно и то же блюдо: рыбу с томатами и лингвини с лобстером. На десерт не помню, что любит, также не помню что предпочитает Джорджина. Из винной карты Роналду предпочитает Бароло", - сказал повар.
Напомним, сегодня, 22 октября, "Ювентус" сыграет с "Локомотивом" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча пройдет в Турине и начнется - в 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Кальяри
|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Парма
|8
|12
|9
|Фиорентина
|8
|12
|10
|Торино
|8
|10
|11
|Удинезе
|8
|10
|12
|Милан
|8
|10
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Хеллас Верона
|8
|9
|15
|Брешия
|7
|7
|16
|Лечче
|8
|7
|17
|Сассуоло
|7
|6
|18
|СПАЛ
|8
|6
|19
|Дженоа
|8
|5
|20
|Сампдория
|8
|4