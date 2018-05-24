Шеф-повар сборной Португалии рассказал, как Роналду борется с усталостью

Шеф-повар сборной Португалии Луиш Лаврадор поведал, как Криштиану Роналду поддерживает свою форму.

"Роналду пьет специальные изотонические напитки с малым содержанием сахара и углеводным миксом, витамин B12 и электролиты для борьбы с усталостью" - приводит слова Лаврадора Marca.

Ранее сообщалось, что по биологическому возрасту 33-летний Роналду ничем не уступает 23-летнему футболисту.

Читайте также: Роналду: "Хочу завершить карьеру в возрасте 41-го года". | http://soccernews.ru