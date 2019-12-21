"Шеффилд" обыграл "Брайтон" в гостевом матче АПЛ

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"Шеффилд" обыграл "Брайтон" в гостевом матче АПЛ

"Шеффилд" обыграл "Брайтон" в гостевом матче 18-го тура АПЛ.

Победный гол забил форвард гостей Оливер Макберни.

"Брайтон" - "Шеффилд" - 0:1 (0:1)

Гол: Макберни, 23 - 0:1

"Брайтон": Райан, Берн, Монтойя (Биссума, 56), Уэбстер, Данк, Стивенс, Проппер, Муй, Гросс (Мюррей, 46), Троссард (Коннолли, 46), Мопе.

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, О`Коннелл, Башем, Болдок, Ландстрем, Норвуд (Бешич, 82), Фримэн (Осборн, 53), Иган, Макголдрик, Макберни (Муссе, 63).

"Шеффилд" с 28 баллами занимает 5 место в турнирной таблице. "Брайтон" с 20 очками занимает 13 строчку.

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