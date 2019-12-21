"Шеффилд" обыграл "Брайтон" в гостевом матче АПЛ
"Шеффилд" обыграл "Брайтон" в гостевом матче 18-го тура АПЛ.
Победный гол забил форвард гостей Оливер Макберни.
"Брайтон" - "Шеффилд" - 0:1 (0:1)
Гол: Макберни, 23 - 0:1
"Брайтон": Райан, Берн, Монтойя (Биссума, 56), Уэбстер, Данк, Стивенс, Проппер, Муй, Гросс (Мюррей, 46), Троссард (Коннолли, 46), Мопе.
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, О`Коннелл, Башем, Болдок, Ландстрем, Норвуд (Бешич, 82), Фримэн (Осборн, 53), Иган, Макголдрик, Макберни (Муссе, 63).
"Шеффилд" с 28 баллами занимает 5 место в турнирной таблице. "Брайтон" с 20 очками занимает 13 строчку.
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|О
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|3
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|17
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|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
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|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Арсенал Лондон
|18
|23
|10
|Кристал Пэлас
|17
|23
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
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|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9