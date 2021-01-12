"Шеффилд" одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ

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"Шеффилд" одержал первую победу в текущем сезоне АПЛВ Шеффилде завершился матч 18 тура Английской Премьер Лиги. Хозяева победили "Ньюкасл" со счетом 1:0. Для подопечных Уайлдера эта победа стала первой за 18 игр в сезоне 2020/2021.

Несмотря на это, "Шеффилд" остается на последнем, 20 месте в турнирной таблице, набирая 5 очком. "Сороки" расположились на 15 строчке. В их активе 19 балов. 

"Шеффилд" - "Ньюкасл" 1:0 (0:0)

Гол: Шарп 73 (пенальти) - 1:0
Удаление: Фрэйзер, 45

"Шеффилд": Рэмсдейл, Иган, Башем (Брюстер, 51), Ампаду, Богл, Флек, Осборн, Норвуд, Ландстрем, Берк (Шарп, 59), Макголдрик (Джагелка, 90).

"Ньюкасл": Дарлоу, Шер, Йедлин (Мерфи, 84), Фернандес (Кэрролл, 77), Кларк, Фрэйзер, Хендрик, Хэйден, Лонгстафф, Дамметт (Ритчи, 74), Уилсон.

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