"Шеффилд" одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ

В Шеффилде завершился матч 18 тура Английской Премьер Лиги. Хозяева победили "Ньюкасл" со счетом 1:0. Для подопечных Уайлдера эта победа стала первой за 18 игр в сезоне 2020/2021.



Несмотря на это, "Шеффилд" остается на последнем, 20 месте в турнирной таблице, набирая 5 очком. "Сороки" расположились на 15 строчке. В их активе 19 балов.

"Шеффилд" - "Ньюкасл" 1:0 (0:0)

Гол: Шарп 73 (пенальти) - 1:0

Удаление: Фрэйзер, 45

"Шеффилд": Рэмсдейл, Иган, Башем (Брюстер, 51), Ампаду, Богл, Флек, Осборн, Норвуд, Ландстрем, Берк (Шарп, 59), Макголдрик (Джагелка, 90).