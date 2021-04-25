"Шеффилд" победил "Брайтон" в матче АПЛ

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"Шеффилд" победил "Брайтон" в матче АПЛФото: Sky Sports

В рамках 33-го тура АПЛ "Шеффилд" одержал победу над "Брайтоном".

Несмотря на победу "Шеффилд" по-прежнему занимает последнее место.

"Шеффилд Юнайтед" - "Брайтон" 1:0

Гол: Макголдрик, 19 - 1:0

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Стивенс, Иган, Болдок, Богл, Норвуд, Флек, Осборн (Ландстрем, 81), Брайан, Брюстер (Берк, 65), Макголдрик.

"Брайтон": Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман, Гросс (Джаханбахш, 67), Лаллана, Модер (Коннолли, 67), Биссума, Троссард (Искьердо, 82), Мопе, Уэлбек.

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