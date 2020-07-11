"Шеффилд" разгромил "Челси" и вошел в зону Лиги Европы
В 35-м туре АПЛ "Шеффилд" добыл крупную победу над "Челси".
"Челси" по-прежнему занимает третье место. "Шеффилд" благодаря победе поднялся на шестое место.
"Шеффилд Юнайтед" - "Челси" 3:0
Голы: Макголдрик, 18 - 1:0, Макберни, 33 - 2:0, Макголдрик, 77 - 3:0
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, Иган, Башем (Джагелка, 68), Болдок, Берге (Ландстрем, 63), Норвуд, Осборн, О`Коннелл, Макберни (Муссе, 63), Макголдрик.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Джеймс (Хадсон-Одои, 75), Кристенсен (Рюдигер, 46), Баркли (Лофтус-Чик, 78), Жоржиньо, Пулишич (Жиру, 66), Маунт (Алонсо, 46), Виллиан, Абрахам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18