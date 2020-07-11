"Шеффилд" разгромил "Челси" и вошел в зону Лиги Европы

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"Шеффилд" разгромил "Челси" и вошел в зону Лиги Европы

В 35-м туре АПЛ "Шеффилд" добыл крупную победу над "Челси".

"Челси" по-прежнему занимает третье место. "Шеффилд" благодаря победе поднялся на шестое место.

"Шеффилд Юнайтед" - "Челси" 3:0

Голы: Макголдрик, 18 - 1:0, Макберни, 33 - 2:0, Макголдрик, 77 - 3:0

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, Иган, Башем (Джагелка, 68), Болдок, Берге (Ландстрем, 63), Норвуд, Осборн, О`Коннелл, Макберни (Муссе, 63), Макголдрик.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Джеймс (Хадсон-Одои, 75), Кристенсен (Рюдигер, 46), Баркли (Лофтус-Чик, 78), Жоржиньо, Пулишич (Жиру, 66), Маунт (Алонсо, 46), Виллиан, Абрахам.

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