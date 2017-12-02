"Шеффилд Уэнсдэй" – "Халл Сити" - 2:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура Чемпионшипа между "Шеффилд Уэнсдэй" и "Халл Сити".
Не пропустите: Кресло все еще шатается: "Халл" Слуцкого едва не проиграл "Шеффилд Уэнсдэй". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Слуцкий будет уволен из "Халла" в понедельник
-
Позорный дебют Гаттузо: "Беневенто" набрал первые очки в Серии А в игре с "Миланом"
-
Неймар согласился перейти в "Реал" в 2019 году
-
Пахнет разгромом: "Манчестер Сити" потирает руки перед матчем с "Вест Хэмом"
-
Встреча с "городскими": "Валенсия" отправляется в гости к "Хетафе"
Лента новостей
-
В Серии А повторен рекорд по числу хет-триков с 1960 года
-
"Герта" - "Айнтрахт" - 1:2 (обзор)
-
"Герта" дома проиграла "Айнтрахту"
-
"Анжи" поддержал Керимова, который был арестован во Франции
-
Галактионов: " "Краснодар" во втором тайме взвинтил темп, а мы действовали неправильно"
-
"Сент-Этьен" и "Нант" разошлись миром
-
"Интер" – "Кьево" - 5:0 (обзор)
-
"Фиорентина" разгромила "Сассуоло", "Болонья" и "Кальяри" разошлись миром
-
"Краснодар" – "Ахмат" - 3:2 (обзор)
-
"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А
-
Слуцкий будет уволен из "Халла" в понедельник
-
Икарди вышел на десятое место среди лучших бомбардиров в истории "Интера"
-
Шалимов: "Во втором тайме "Краснодар" полностью переломил ситуацию на поле"
-
"Борнмут" – "Саутгемптон" - 1:1 (обзор)
-
ПСВ, АЗ и "Рода" побеждают в 14-м туре чемпионата Голландии
-
"Борнмут" и "Саутгемптон" сыграли вничью
-
"Краснодар" отыграл два мяча и вырвал победу у "Ахмата"
-
Алдервейрелд: "Не знаю, когда вернусь в строй"
-
Остин забил семь голов в последних 10 матчах в основе "Саутгемптона"
-
Куман: "Увольнение из "Эвертона" было крайне неожиданным"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|19
|44
|2
|Кардифф Сити
|20
|43
|3
|Бристоль Сити
|20
|37
|4
|Шеффилд Юнайтед
|20
|37
|5
|Астон Вилла
|20
|36
|6
|Дерби Каунти
|20
|35
|7
|Ипсвич Таун
|20
|32
|8
|Лидс Юнайтед
|20
|30
|9
|Мидлсбро
|20
|29
|10
|Престон Норт Энд
|20
|29
|11
|Брентфорд
|20
|27
|12
|Шеффилд Уэнсдэй
|20
|27
|13
|Ноттингем Форест
|20
|27
|14
|Рединг
|20
|26
|15
|Фулхэм
|20
|26
|16
|Норвич Сити
|20
|24
|17
|Миллуол
|20
|22
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|20
|22
|19
|Барнсли
|20
|20
|20
|Халл Сити
|20
|19
|21
|Болтон Уондерерс
|20
|16
|22
|Бирмингем Сити
|19
|16
|23
|Сандерленд
|20
|14
|24
|Бертон Альбион
|20
|14