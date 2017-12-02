"Шеффилд Уэнсдэй" – "Халл Сити" - 2:2 (обзор)

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"Шеффилд Уэнсдэй" – "Халл Сити" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 20-го тура Чемпионшипа между "Шеффилд Уэнсдэй" и "Халл Сити".

Не пропустите: Кресло все еще шатается: "Халл" Слуцкого едва не проиграл "Шеффилд Уэнсдэй". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Вулверхэмптон 19 44
2 Кардифф Сити 20 43
3 Бристоль Сити 20 37
4 Шеффилд Юнайтед 20 37
5 Астон Вилла 20 36
6 Дерби Каунти 20 35
7 Ипсвич Таун 20 32
8 Лидс Юнайтед 20 30
9 Мидлсбро 20 29
10 Престон Норт Энд 20 29
11 Брентфорд 20 27
12 Шеффилд Уэнсдэй 20 27
13 Ноттингем Форест 20 27
14 Рединг 20 26
15 Фулхэм 20 26
16 Норвич Сити 20 24
17 Миллуол 20 22
18 Куинз Парк Рейнджерс 20 22
19 Барнсли 20 20
20 Халл Сити 20 19
21 Болтон Уондерерс 20 16
22 Бирмингем Сити 19 16
23 Сандерленд 20 14
24 Бертон Альбион 20 14
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