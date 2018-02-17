"Шеффилд Уэнсдей" и "Суонси" не смогли определить четвертьфиналиста кубка Англии

Теги шеффилд уэнсдэйсуонси сити

"Шеффилд Уэнсдей" и "Суонси" не смогли определить четвертьфиналиста кубка АнглииВ матче 1/8 финала кубка Англии "Шеффилд Уэнсдей" на своем поле сыграл вничью с "Суонси".

"Шеффилд Уэнсдей" - "Суонси" - 0:0

"Суонси": Нордфельдт, Нотон, Бартли, Ван дер Хорн, Робертс, Ки, Кэррол, Ольссон (Клукас, 79), Раутледж, Абрахам (Айю, 67), Нарсинх (Дайер, 64).

Напомним, вчера "Челси" в своем матче 1/8 финала турнира разгромил "Халл Сити". | soccernews.ru

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