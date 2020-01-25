"Шеффилд Уэнсдей" обыграл КПР и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. У "Дерби Каунти" и "Нортхэмптон Тауна" переигровка

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"Шеффилд Уэнсдей" обыграл КПР и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. У "Дерби Каунти" и "Нортхэмптон Тауна" переигровка

"Куинз Парк Рейнджерс" дома проиграл "Шеффилд Уэнсдей" в 1/16 финала Кубка Англии. 

В другой встрече "Нортхэмптон Таун" и "Дерби Каунти" разошлись миром. Клубам предстоит переигровка.

"Куинз Парк Рейнджерс" - "Шеффилд Уэнсдей" -1:2 (0:1)

Голы: Фокс, 43 - 0:1, Уинналл, 90 - 0:2, Уэллс, 90 - 1:2

КПР: Ламли, Кейн, Ляйстнер, Мастерсон, Болл, Пью, Мэннинг, Шаир (Уэллс, 73), Эзе, Кларк (Осейи-Сэмюэл, 66), Хьюджилл.

"Шеффилд Уэнсдей": Доусон, Бернер, Лис, Фокс, Одубаджо, Харрис, Хатчинсон (Хант, 54), Мерфи (Рич, 72), Пелупесси, Роудс (Нухиу, 76), Уинналл.

"Нортхэмптон Таун" - "Дерби Каунти" - 0:0

"Нортхэмптон": Корнелл, Тернбулл, Харриман, Гуд, Адамс (Робертс, 87), Уотсон, Лайнс, Андерсон (Поллок, 75), Оливер, Уильямс (Уорбертон, 61), Хоскинс.

"Дерби Каунти": Рос, Дэвис, Уиздом, Форсит, Мэлоун, Сибли (Богл, 75), Найт (Уиттакер, 82), Берд, Мартин, Мэрриотт (Уогхорн, 66), Руни.

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