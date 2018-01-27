"Шеффилд Уэнсдей" разобрался с "Редингом" и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Шеффилд Уэнсдей" на своём поле без проблем победил "Рединг" и пробился в следующую стадию турнира.
"Шеффилд Уэнсдей" – "Рединг" - 3:1
Голы: Нухиу, 29 - 1:0, Нухиу, 53 - 2:0, Бойд, 61 - 3:0, Доусон, 87 (автогол) - 3:1.
"Шеффилд Уэнсдей": Доусон, Ловенс, Пудил (Палмер, 63), Фокс, Венансиу, Пелупесси, Рич (Джонс, 71), Матиаш (Роудс, 89), Бойд, Хант, Нухиу.
"Рединг": Яаккола, Илори, Мур, Гантер, Эдвардс, Бакуна (Эванс, 79), Клемент, Беренс, Макклири (Барроу, 66), Бедварссон, Керморган (Смит, 79).
Не пропустите: Санчес дебютировал за "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" в Мюнхене встретится с "Хоффенхаймом"
-
Второй вылет "дроздов" на "Энфилд": "Ливерпуль" принимает "Вест Бромвич"
-
Матч тура в Испании: "Валенсия" принимает "Реал"
-
Крепкий орешек с юга: ПСЖ дома принимает "Монпелье"
-
"Манчестер Юнайтед" легко обыгрывает "Йовил Таун" и выходит в 1/8 финала Кубка Англии
Лента новостей
-
"Депортиво" – "Леванте" - 2:2 (обзор)
-
"Депортиво" в меньшинстве упустил победу над "Леванте"
-
Хесе решил остаться в "Сток Сити"
-
Погребняк может перейти в "Ростов"
-
"Зенит" продлил контракт с Анюковым
-
Месси рассказал, как изменился стиль "Барселоны" после ухода Неймара
-
Роналду прокомментировал полученную им травму в матче с "Депортиво"
-
Неста рассказал, какие клубы он хотел бы возглавить
-
Видаль прокомментировал свое будущее
-
"Барселона" летом хочет купить левого защитника
-
Бывший игрок "Милана" может возглавить "Депортиво"
-
Нападающий "Ромы" отправился в аренду в "НАК Бреду"
-
Экс-игрок "Арсенала" прокомментировал переход Санчеса в "МЮ"
-
Джованни Симеоне хочет поработать с отцом
-
Миланов восстановился после травмы
-
"Барселона" готовит официальное предложение по Артуру
-
"Реал" определился с заменой для Зидана
-
"Вест Хэм" нацелился на капитана "Фулхэма"
-
Хачериди может перебраться в Грецию
-
"Тоттенхэм" согласовал с Моурой условия контракта