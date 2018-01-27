"Шеффилд Уэнсдей" разобрался с "Редингом" и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Шеффилд Уэнсдей" на своём поле без проблем победил "Рединг" и пробился в следующую стадию турнира.

"Шеффилд Уэнсдей" – "Рединг" - 3:1

Голы: Нухиу, 29 - 1:0, Нухиу, 53 - 2:0, Бойд, 61 - 3:0, Доусон, 87 (автогол) - 3:1.

"Шеффилд Уэнсдей": Доусон, Ловенс, Пудил (Палмер, 63), Фокс, Венансиу, Пелупесси, Рич (Джонс, 71), Матиаш (Роудс, 89), Бойд, Хант, Нухиу.

"Рединг": Яаккола, Илори, Мур, Гантер, Эдвардс, Бакуна (Эванс, 79), Клемент, Беренс, Макклири (Барроу, 66), Бедварссон, Керморган (Смит, 79).

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