"Шеффилд Уэнсдей" - "Суонси" - 0:0 (обзор)

Теги шеффилд уэнсдэйсуонси сити

"Шеффилд Уэнсдей" - "Суонси" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/8 финала кубка Англии, в котором "Шеффилд Уэнсдей" и "Суонси" не определили участника следующей стадии турнира.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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