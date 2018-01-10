"Шеффилд Юнайтед" арендовал форварда "Манчестер Юнайтед"

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"Шеффилд Юнайтед" арендовал форварда "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джеймс Уилсон до конца сезона будет выступать в аренде за перешел в "Шеффилд Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

"Клинки" арендовали футболиста сроком на полгода. В этом сезоне форвард не провел за "дьяволов" ни одного матча.

22-летний Уилсон выступает за "МЮ" с 2014 года, провел за клуб 20 матчей и забил 4 гола. Сдавался в аренду "Брайтону" и "Дерби Каунти". Сыграл 1 матч за молодежную сборную Англии и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2019 года.

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