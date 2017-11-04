"Шеффилд Юнайтед" – "Халл" - 4:1 (обзор)

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"Шеффилд Юнайтед" – "Халл" - 4:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 16-го тура Чемпионшипа между "Шеффилд Юнайтед" и "Халлом".

Не пропустите: "Халл" Слуцкого разгромно проиграл "Шеффилду". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Вулверхэмптон 16 35
2 Шеффилд Юнайтед 16 33
3 Кардифф Сити 16 31
4 Бристол Сити 16 30
5 Мидлсбро 16 26
6 Астон Вилла 16 26
7 Дерби Каунти 15 25
8 Ипсвич Таун 15 24
9 Ноттингем Форест 16 24
10 Лидс Юнайтед 16 23
11 Шеффилд Уэнсдэй 16 23
12 Брентфорд 16 22
13 Норвич Сити 16 22
14 Престон Норт Энд 16 21
15 Куинз Парк Рейнджерс 16 21
16 Барнсли 15 19
17 Фулхэм 16 19
18 Рединг 15 18
19 Миллуол 16 17
20 Халл Сити 16 16
21 Бертон Альбион 16 13
22 Бирмингем Сити 16 12
23 Болтон Уондерерс 16 11
24 Сандерленд 16 10
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