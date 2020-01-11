"Шеффилд Юнайтед" объявил о продлении контракта с главным тренером

Наставник "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер заключил новый долгосрочный контракт со своим клубом.

Сообщается, что теперь соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года.

Напомним, что в текущем сезоне "клинки" успешно выступают в АПЛ, занимая восьмое место в турнирной таблице по итогам 21 тура.

52-летний Уайлдер возглавляет "Шеффилд Юнайтед" с мая 2016 года, подняв за этот период команду из третьего по силе английского дивизиона.

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