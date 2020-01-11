"Шеффилд Юнайтед" переиграл "Вест Хэм"

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"Шеффилд Юнайтед" переиграл "Вест Хэм"

"Шеффилд Юнайтед" в домашнем матче 22-го тура АПЛ обыграл "Вест-Хэм".

 Победный гол забил нападающий Оливер Макберни.

"Шеффилд Юнайтед" - "Вест Хэм Юнайтед" - 1:0 (0:0)

Гол: Макберни, 53.

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем (Бешич, 70), Макголдрик (Муссе, 59), Макберни (Шарп, 84).

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски (Мартин, 15), Сабалета, Огбонна, Масуаку (Снодграсс, 69), Крессуэлл, Бальбуэна, Нобл, Лансини (Пабло Форнальс, 84), Райс, Алле, Фелипе Андерсон

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