"Шеффилд Юнайтед" поднялся на 5-е место в АПЛ благодаря победе над "Борнмутом"
В матче 26-го тура чемпионат Англии "Шеффилд Юнайтед" на своем поле победил "Борнмут" со счетом 2:1. Победу "клинкам" принесли голы Ли Шарпа и Джона Ландстрема. У гостей отличился Каллум Уилсон.
Благодаря победе "Шеффилд Юнайтед" поднялся на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание клуба от зоны Лиги Чемпионов составляет два очка. "Борнмут" остался на 16-й позиции.
"Шеффилд Юнайтед" – "Борнмут" - 2:1 (1:1)
Голы: Уилсон, 13 - 0:1, Шарп, 45 - 1:1, Ландстрем, 84 - 2:1
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, Иган, О`Коннелл, Стивенс, Берге (Ландстрем, 61), Норвуд, Флек, Башем, Шарп (Муссе, 74), Макберни.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Тоттенхэм
|25
|37
|6
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18