"Шеффилд Юнайтед" поднялся на 5-е место в АПЛ благодаря победе над "Борнмутом"

В матче 26-го тура чемпионат Англии "Шеффилд Юнайтед" на своем поле победил "Борнмут" со счетом 2:1. Победу "клинкам" принесли голы Ли Шарпа и Джона Ландстрема. У гостей отличился Каллум Уилсон.

Благодаря победе "Шеффилд Юнайтед" поднялся на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание клуба от зоны Лиги Чемпионов составляет два очка. "Борнмут" остался на 16-й позиции.

"Шеффилд Юнайтед" – "Борнмут" - 2:1 (1:1)

Голы: Уилсон, 13 - 0:1, Шарп, 45 - 1:1, Ландстрем, 84 - 2:1

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, Иган, О`Коннелл, Стивенс, Берге (Ландстрем, 61), Норвуд, Флек, Башем, Шарп (Муссе, 74), Макберни.

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