"Шеффилд Юнайтед" повторил антирекорд АПЛ

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"Шеффилд Юнайтед" повторил антирекорд АПЛ

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Шеффилд Юнайтед" на выезде проиграл "Бернли" со счетом 0:1. Таким образом, "клинки" не выиграли в 16-й раз подряд и повторили антирекорд Премьер-лиги по длительности безвыигрышной серии на старте сезона.

В сезоне-2012/2013 "Куинз Парк Рейнджерс" не выигрывал 16 матчей подряд, но сумел добиться победы в 17-м туре.

"Шеффилд Юнайтед" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав два очка. Следующий матч клуб проведет 2 января 2021 года на выезде с "Кристал Пэлас".

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