"Шеффилд Юнайтед" повторил клубный рекорд 120-летней давности

"Шеффилд Юнайтед" на выходных продлил свою беспроигрышную серию в гостевых матчах АПЛ до восьми.

Как сообщает официальный твиттер турнира, это повторение клубного рекорда, который был установлен в сезоне 1899/1900.

В текущем сезоне "Шеффилд Юнайтед" победил в двух выездных играх Премьер-лиги и ещё в шести сыграл вничью.

По итогам 16 туров подопечные Криса Уайлдера занимают восьмое место в турнирной таблице первенства.

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