"Шеффилд Юнайтед" повторил клубный рекорд 120-летней давности

Теги шеффилд юнайтедстатистика

"Шеффилд Юнайтед" повторил клубный рекорд 120-летней давности

"Шеффилд Юнайтед" на выходных продлил свою беспроигрышную серию в гостевых матчах АПЛ до восьми.

Как сообщает официальный твиттер турнира, это повторение клубного рекорда, который был установлен в сезоне 1899/1900.

В текущем сезоне "Шеффилд Юнайтед" победил в двух выездных играх Премьер-лиги и ещё в шести сыграл вничью.

По итогам 16 туров подопечные Криса Уайлдера занимают восьмое место в турнирной таблице первенства.

Не пропустите: Полиция арестовала болельщика, показавшего расистские жесты в игроков "МЮ". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Отстранение России включает футбольный ЧМ-2022

СМИ: Отстранение России включает футбольный ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 16 46
2 Лестер Сити Лестер Сити 16 38
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 15 23
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 16 22
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
10 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 16 22
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 15 19
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 15 18
13 Бернли Бернли 16 18
14 Эвертон Эвертон 16 17
15 Борнмут Борнмут 16 16
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 15 16
17 Астон Вилла Астон Вилла 16 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 16 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 16 11
20 Уотфорд Уотфорд 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов