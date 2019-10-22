"Шеффилд Юнайтед" сенсационно обыграл "Арсенал"
В матче 9-го тура чемпионата Англии "Шеффилд Юнайтед" обыграл "Арсенал" со счетом 1:0. Единственный гол на 30-й минуте забил Лис Муссе.
Благодаря победе "Шеффилд Юнайтед" поднялся на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Арсенал" остался на пятой позиции.
"Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал" - 1:0 (1:0)
Гол: Муссе, 30 - 1:0
"Арсенал": Лено, Чемберс, Давид Луиз, Колашинац, Папастатопулос, Гендузи, Джака (Ляказетт, 69), Уиллок (Себальос, 46), Пепе (Мартинелли, 78), Обамеянг, Сака.
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