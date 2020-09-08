"Шеффилд Юнайтед" усилился защитником "Челси"

Валлийский защитник лондонского "Челси" Итан Ампаду перешел в "Шеффилд Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба.

"Шеффилд Юнайтед" арендовал футболиста до лета 2021 года. Ампаду получил в новом клубе футболку с 13-м номером.

19-летний Ампаду выступает за "Челси" с 2017 года, провел за клуб 12 матчей во всех турнирах. Сдавался в аренду "РБ Лейпциг". За сборную Уэльса сыграл 11 матчей. Победитель Лиги Европы в сезоне-2018/2019.

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