"Шеффилд Юнайтед" вышел в английскую Премьер-лигу

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"Шеффилд Юнайтед" вышел в английскую Премьер-лигу

По итогам 45-го тура Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед" завоевал путевку в английскую Премьер-лигу.

После ничейного результата матча "Лидс Юнайтед" - "Астон Вилла" (1:1) "клинки" стали недосягаемыми для преследователей и финишируют на втором месте.

"Шеффилд Юнайтед" вернулся в элитный английский дивизион впервые с 2007 года.

Ранее путевку в АПЛ "Норвич Сити".

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