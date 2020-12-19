"Шеффилд Юнайтед" заинтересован в аренде хавбека "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Джесси Лингард может сменить команду во время зимнего трансферного окна, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, в подписании 28-летнего футболиста заинтересован "Шеффилд Юнайтед".

Вопрос аренды английского хавбека уже обсуждался на уровне главных тренеров двух команд Уле Гуннара Сульшера и Криса Уайлдера.

В текущем сезоне Лингард сыграл за "МЮ" всего 2 матча в Кубке Лиги. Его контракт с "красными дьяволами" истекает грядущим летом.

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