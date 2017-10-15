Шекспир: "Лестер" должен играть лучше"



Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир оценил старт команды в Премьер-лиге в этом сезоне.

"Лестер" может и должен играть лучше, я этого не отрицаю. У нас были хорошие матчи, в которых нам не удалось добиться успеха. Но в некоторых матчах нам очень везло и мы брали очки. У нас есть возможность исправиться в домашнем матче с "Вест Бромвичем" в понедельник. Сложнее всего перевести качество игры в набранные очки. Нам не хватает стабильности", - приводит слова Шекспира Sportsmole.

В данный момент "Лестер" находится в зоне вылета и занимает 18 место в чемпионате Англии.

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