Шекспир: "Лестер" заинтересован в Санья"



Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир заявил, что клуб может подписать французского защитника Бакари Санья.

"Лестер" заинтересован в Санья, но сначала мы должны хорошо подумать. Сейчас у нас хватает игроков обороны, но если кто-то из них травмирует, то у нас могут возникнуть проблемы", - цитирует Шекспира Sky Sports.

Напомним, что в данный момент 34-летний Санья является свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.

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