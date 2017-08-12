Шекспир: "Поражение от "Арсенала" не ударит по "Лестеру"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир дал комментарии после матча первого тура АПЛ против "Арсенала".

"Мы расстроены из-за того, что после трёх забитых мячей едем домой с поражением. Не знаю точно, в чём причина пропущенных голов - в потере концентрации или нашем неправильном управлении игрой. У нас уже случались подобные матчи на "Эмирейтс". Очень обидно проигрывать в подобной манере. Впрочем, это поражение не ударит по нам, нужно сохранять позитивный настрой, это только первый тур. Если продолжим играть подобным образом, то будем набирать очки" - приводит слова Шекспира BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал" - "Лестер". | http://soccernews.ru