Шекспир: "Стандарты - ахиллесова пята "Лестера"

Теги крэйг шекспирлестер ситиманчестер юнайтед

Шекспир: "Стандарты - ахиллесова пята "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир поделился мыслями после поражения от "Манчестер Юнайтед" в матче третьего тура АПЛ.

"Думаю, на протяжении большей части матча мы огорчали "МЮ". Когда приезжаешь на "Олд Траффорд" к сопернику, который в такой форме, у него обязательно будут голевые моменты. Моменты были и у нас, но мы не использовали их. Сейчас стандарты - ахиллесова пята "Лестера". Нам нужно действовать более организованно и решить проблему. Я расстроен результатом, но большую часть матча мы были хороши и играли надёжно" - цитирует Шекспира BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Лестер". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Реал" теряет первые очки в Ла Лиге, довольствуясь ничьей с "Валенсией"

"Реал" теряет первые очки в Ла Лиге, довольствуясь ничьей с "Валенсией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Хаддерсфилд Таун 3 7
3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 3 7
5 Челси 3 6
6 Уотфорд 3 5
7 Саутгемптон 3 5
8 Ливерпуль 2 4
9 Сток Сити 3 4
10 Эвертон 3 4
11 Суонси Сити 3 4
12 Тоттенхэм 2 3
13 Арсенал Лондон 2 3
14 Бернли 2 3
15 Ньюкасл Юнайтед 3 3
16 Лестер Сити 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов