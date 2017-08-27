Шекспир: "Стандарты - ахиллесова пята "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир поделился мыслями после поражения от "Манчестер Юнайтед" в матче третьего тура АПЛ.

"Думаю, на протяжении большей части матча мы огорчали "МЮ". Когда приезжаешь на "Олд Траффорд" к сопернику, который в такой форме, у него обязательно будут голевые моменты. Моменты были и у нас, но мы не использовали их. Сейчас стандарты - ахиллесова пята "Лестера". Нам нужно действовать более организованно и решить проблему. Я расстроен результатом, но большую часть матча мы были хороши и играли надёжно" - цитирует Шекспира BBC.

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