Шекспир ждет перехода Ихеаначо в "Лестер"

Наставник "Лестера" Крэйг Шекспир прокомментировал возможный трансфер форварда "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо.

"Надеюсь, Ихеаначо перейдёт в "Лестер" как можно быстрее. Жаль, не получилось оформить трансфер в кратчайшие сроки, но рынок стал очень трудным, от этого не уйти. Нас интересуют и другие футболисты, но сейчас никто не будет говорить о переходах раньше времени" - приводит слова Шекспира Sky Sports.

В прошлом сезоне Ихеаначо провел 29 матчей и забил 7 голов.

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