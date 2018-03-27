Шелби Биллинхэм - модель, актриса и бывшая подруга Люка Шоу

Отношения между британской моделью и актрисой Шелби Биллинхэм и защитником "Манчестер Юнайтед" Люком Шоу длились относительно недолго. Тем не менее, обойти стороной эффектную брюнетку наша рубрика просто не имеет права.

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