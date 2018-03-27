Шелби Биллинхэм - модель, актриса и бывшая подруга Люка Шоу

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Шелби Биллинхэм - модель, актриса и бывшая подруга Люка ШоуОтношения между британской моделью и актрисой Шелби Биллинхэм и защитником "Манчестер Юнайтед" Люком Шоу длились относительно недолго. Тем не менее, обойти стороной эффектную брюнетку наша рубрика просто не имеет права.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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