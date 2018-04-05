Шелби Биллинхэм - самая горячая девушка марта

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Шелби Биллинхэм - самая горячая девушка мартаСогласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой февраля стала Шелби Биллинхэм - бывшая подруга защитника "Манчестер ЮнайтедЛюка Щоу. Стройная брюнетка набрала 28% всех голосов.

Второе место в голосовании с результатом 26% заняла Перри Эвардс - певица и девушка полузащитника "ЛиверпуляАлекса Окслейда-Чемберлена. "Бронза" в голосовании досталась Костанце Караччьоло - новой пассии известного в прошлом итальянского форварда Кристиана Виери, набравшей 23% голосов.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Шелби Биллинхэм.

Еще фото Шелби Биллинхэм можно найти здесь.| soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
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