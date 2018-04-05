Шелби Биллинхэм - самая горячая девушка марта

Согласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой февраля стала Шелби Биллинхэм - бывшая подруга защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Щоу. Стройная брюнетка набрала 28% всех голосов.

Второе место в голосовании с результатом 26% заняла Перри Эвардс - певица и девушка полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейда-Чемберлена. "Бронза" в голосовании досталась Костанце Караччьоло - новой пассии известного в прошлом итальянского форварда Кристиана Виери, набравшей 23% голосов.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Шелби Биллинхэм.

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