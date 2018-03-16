Шемберас положительно оценивает шансы ЦСКА в противостоянии с "Арсеналом"

Экс-игрок ЦСКА Дейвидас Шемберас оценил шансы московского клуба в противостоянии с "Арсеналом".

"У "Арсенала" тогда была очень сильная команда, особенно в центре поля и атаке. Против него было тяжело играть. Сложно сравнивать его с нынешним "Арсеналом". По звeздным футболистам та команда выглядела намного интереснее, но и сейчас она входит в число грандов.

В то же время эту команду 100% можно обыгрывать, "Арсенал" - не "Манчестер Сити" или "Барселона". Думаю, главный тренер проанализирует соперника и расскажет своим футболистам о слабых местах" - приводят слова Шембераса российские СМИ.

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