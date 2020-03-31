Шемберас пожелал ЦСКА выиграть Лигу Чемпионов
Бывший игрок ЦСКА Дейвидас Шемберас поделился мнением о провале российских клубов в еврокубковых турнирах текущего сезона.
"Немного грустно. В российском футболе такие возможности, такие колоссальные инвестиции, потрясающие новые стадионы, высокооплачиваемые легионеры - а успехов в Европе нет. Команды вот уже 10 лет не могут выйти даже в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Почему? Мне из Литвы судить об этом сложно, но я тоже удивляюсь. Насколько хорош был в последние сезоны в чемпионате "Краснодар", показывая зрелищный, мощный футбол. И ровно на столько же команда оказалась не готова к старту в Лиге Чемпионов. Считаю, потенциал российского футбола гораздо выше того, что мы сейчас видим в еврокубках.
Когда команда из России в следующий раз выйдет в четвертьфинал ЛЧ? Хотелось бы сказать - скоро. Но кто знает? Мне бы, например, очень хотелось, чтобы ЦСКА снова получил такой состав, который бы позволил каждый год очень далеко проходить в Лиге Чемпионов. А, может быть, и выиграть её. Чего я армейцам искренне желаю", - сказал Шемберас.
Напомним, что последним четвертьфиналистом ЛЧ от России был как раз ЦСКА в сезоне 2009/10. Тогда москвичи вылетели от будущего победителя турнира "Интера".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20