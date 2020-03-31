Шемберас пожелал ЦСКА выиграть Лигу Чемпионов

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Шемберас пожелал ЦСКА выиграть Лигу Чемпионов

Бывший игрок ЦСКА Дейвидас Шемберас поделился мнением о провале российских клубов в еврокубковых турнирах текущего сезона.

"Немного грустно. В российском футболе такие возможности, такие колоссальные инвестиции, потрясающие новые стадионы, высокооплачиваемые легионеры - а успехов в Европе нет. Команды вот уже 10 лет не могут выйти даже в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Почему? Мне из Литвы судить об этом сложно, но я тоже удивляюсь. Насколько хорош был в последние сезоны в чемпионате "Краснодар", показывая зрелищный, мощный футбол. И ровно на столько же команда оказалась не готова к старту в Лиге Чемпионов. Считаю, потенциал российского футбола гораздо выше того, что мы сейчас видим в еврокубках.

Когда команда из России в следующий раз выйдет в четвертьфинал ЛЧ? Хотелось бы сказать - скоро. Но кто знает? Мне бы, например, очень хотелось, чтобы ЦСКА снова получил такой состав, который бы позволил каждый год очень далеко проходить в Лиге Чемпионов. А, может быть, и выиграть её. Чего я армейцам искренне желаю", - сказал Шемберас.

Напомним, что последним четвертьфиналистом ЛЧ от России был как раз ЦСКА в сезоне 2009/10. Тогда москвичи вылетели от будущего победителя турнира "Интера".

Не пропустите: Шемберас высказался о том, когда у ЦСКА был сильнейший в 21-м веке состав. | http://soccernews.ru
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ronny.jabarie

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