Шемберас: "В последнее время плач о судействе слышу только от "Спартака"

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Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас ярко высказался о недовольстве судейством со стороны "Спартака".

В конце прошлой недели "красно-белые" проиграли "Локомотиву" (0:2), а после матча обратились в ЭСК РФС с просьбой дать оценку трём спорным решениям по неназначению пенальти в ворота "железнодорожников".

"Такое в каждой стране есть. Но в последнее время я слышу плач со стороны только "Спартака". Не знаю, с чем это связано. Но в последний год жалобы "красно-белых" на судейство стали нормой. Возможно, такие принципы у клуба, для них такое поведение нормально. Возможно, арбитры и ошибаются в каких-то эпизодах, но нужно искать вину и в действиях своих футболистов, покопаться в себе. На 100% уверен, что предвзятого судейства в адрес "Спартака" не существует, это всё преувеличено. Я читал интервью Валерия Карпина, других специалистов, которые говорят, что очень странно, когда один клуб придаёт столько внимания судейству.

Судьи тоже люди, они совершают ошибки, как и футболисты, как и тренеры, как и руководители клубов. Одни ошибки влияют на результат, другие - нет. Но в любом случае каждая ошибка влияет на результат в ту или иную сторону, и какая-то из двух участвующих в матче команд становится жертвой этих ошибок. И это касается всех команд без исключения, не только "Спартака". Если посмотреть на прошедшие 25 туров чемпионата, то все команды теряли очки из-за судей, это неизбежность и будет продолжаться дальше.

Повторюсь: никто умышленно не душит "Спартак". Это народная команда с огромной армией болельщиков и повышенным вниманием. И ажиотаж вокруг клуба всегда немного преувеличен. Добавляет разговоров и большое количество болеющих за "Спартак" журналистов. Посмотрите на английскую Премьер-лигу или чемпионат Испании. Что, разве там нет ошибок со стороны рефери? Да если бы в России судьи ошибались так, как в Испании, то они бы завершили карьеру мгновенно", - считает Шемберас.

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