Шемберас высказался о том, когда у ЦСКА был сильнейший в 21-м веке состав

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Шемберас высказался о том, когда у ЦСКА был сильнейший в 21-м веке состав

Бывший игрок ЦСКА Дейвидас Шемберас сравнил состав армейцев 2005 года, когда команда выиграла Кубок УЕФА, и коллектив образца 2008-2010 годов.

"Я, может быть, сейчас кого-то удивлю, но соглашусь с некоторыми экспертами и болельщиками, которые считают, что самый красивый и зрелый футбол наша команда показывала вообще в 2008 году. Хотя в том сезоне мы даже не стали чемпионами. Но вот играли потрясающе! Один разгром "Спартака" 5:1 чего стоит. Поэтому моё мнение - ЦСКА образца 2008-2010 годов был сильнее, чем в 2005-м", - сказал литовец.

Шемберас выступал за ЦСКА с 2002 по 2012 год, сыграл 365 матчей и забил 2 гола.

В составе столичной команды экс-защитник взял 14 трофеев. Помимо армейцев он выступал в России за "Динамо" и "Аланию".

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