"Шериф" досрочно выиграл чемпионат Молдовы

В воскресенье в рамках 24-го тура чемпионата Молдовы "Шериф" на своём поле сыграл вничью с "Милсами".

Благодаря этому результату тираспольская команда набрала 54 очка и стала недосягаемой для конкурентов.

Таким образом, подопечные Горана Саблича досрочно стали чемпионами Молдовы. "Шериф" взял золото в четвёртый раз подряд и в 17-й раз в истории.

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