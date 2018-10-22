"Шериф" досрочно выиграл чемпионат Молдовы
В воскресенье в рамках 24-го тура чемпионата Молдовы "Шериф" на своём поле сыграл вничью с "Милсами".
Благодаря этому результату тираспольская команда набрала 54 очка и стала недосягаемой для конкурентов.
Таким образом, подопечные Горана Саблича досрочно стали чемпионами Молдовы. "Шериф" взял золото в четвёртый раз подряд и в 17-й раз в истории.
Не пропустите: Все результаты 11-го тура чемпионата России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Наследник польской короны или почему Кшиштоф Пёнтек - идеальный трансфер для нынешнего "Милана"
-
Иско принял громкое решение по своему будущему в "Реале"
-
"Реал" - лидер рейтинга европейских клубов по доходам
-
Подписавшие контракт с небесами. 4 игрока, ушедших на пике карьеры
-
Анри близок к увольнению из "Монако"
Лента новостей
-
Хочу проявить себя в Серии А: Пентек прокомментировал переход в "Милан"
-
Экс-игрок "Барселоны" прокомментировал подписание Френки де Йонга
-
Экс-игрок "Челси" перешел в "Мидлсбро"
-
1
Не надо плакаться: полузащитник "Страсбура" мощно высказался о травме Неймара
-
Молодым игроком "Брешии" интересуются два топ-клуба
-
Он меня обманул: экс-защитник "Спартака" жестко раскритиковал Карреру
-
"Барселона" поставила ультиматум Денису Суаресу
-
"Вест Хэм" интересуется игроком "Торино"
-
"Енисей" интересно представил нового игрока
-
Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет
-
Наследник польской короны или почему Кшиштоф Пёнтек - идеальный трансфер для нынешнего "Милана"
-
Иско принял громкое решение по своему будущему в "Реале"
-
2
Почеттино выступил против внедрения системы VAR в АПЛ
-
Ройс восстановился после очередной травмы
-
"Реал" - лидер рейтинга европейских клубов по доходам
-
Кузяев назвал лучшего российского футболиста в 21-м веке
-
Игуаин высказался о значимости Сарри для своей карьеры
-
Подписавшие контракт с небесами. 4 игрока, ушедших на пике карьеры
-
"Локомотив" теряет Фернандеша
-
1
Анри близок к увольнению из "Монако"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шериф
|33
|87
|2
|Тираспол
|33
|72
|3
|Veris
|33
|71
|4
|Зимбру
|33
|61
|5
|Дачия
|33
|61
|6
|Милсами Орхей
|33
|56
|7
|Костулень
|33
|52
|8
|Dinamo-Auto
|33
|31
|9
|КСКА Рапид
|33
|20
|10
|Академия УТМ
|33
|19
|11
|Олимпия
|33
|18
|12
|Speranţa Crihana Veche
|33
|11