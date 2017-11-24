"Шериф" минимально победил "Злин"
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Шериф" на своем поле добился победы над "Злином". Единственный мяч в начале встречи забил Жайро Маседа.
"Шериф" Молдова – "Злин" Чехия - 1:0 (1:0)
Гол: Маседа, 11 - 1:0
"Шериф": Микулич, Посмак, Кулушич, Кристиано, Раку, Антон, Брезовец (де Нойер, 70), Маседа (Балима, 84), Кендыш, Бадибанга, Сушич.
"Злин": Зламал, Гайич, Бачо, Бартошак (Бартоломеу, 80), Матейов, Ирачек, Гнаничек (Траоре, 85), Механович, Экпай (Хольцер, 53), Джафич, Железник.
Положение команд: Шериф - 9, Локомотив - 8, Копенгаген - 6, Злин - 2.
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|5
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|М
|О
|1
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|2
|Партизан
|5
|8
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|Шкендербеу
|5
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|4
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|5
|3
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|М
|О
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|5
|10
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|Лудогорец
|5
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|5
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|2
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|11
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|5
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|1
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|М
|О
|1
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|5
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|2
|Локомотив Москва
|5
|8
|3
|Копенгаген
|5
|6
|4
|Злин
|5
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Стяуа Бухарест
|5
|10
|2
|Виктория Плзень
|5
|9
|3
|Лугано
|5
|6
|4
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|5
|4
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|М
|О
|1
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|2
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