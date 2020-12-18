"Шериф" объявил о назначении украинского тренера

Бывший главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб возглавил "Шериф", сообщает официальный сайт тираспольского клуба.

Детали сотрудничества между сторонами пока неизвестны.

Украинский специалист пришёл в "Шериф" из солигорского "Шахтёра", с которым он в 2020 году стал чемпионом Беларуси.

"Шериф" является самым титулованным клубом в истории молдавского футбола.

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