"Шериф" объявил о назначении украинского тренера
Бывший главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб возглавил "Шериф", сообщает официальный сайт тираспольского клуба.
Детали сотрудничества между сторонами пока неизвестны.
Украинский специалист пришёл в "Шериф" из солигорского "Шахтёра", с которым он в 2020 году стал чемпионом Беларуси.
"Шериф" является самым титулованным клубом в истории молдавского футбола.
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