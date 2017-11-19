"Шериф" стал чемпионом Молдовы

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"Шериф" стал чемпионом Молдовы

В рамках 17-го тура чемпионата Молдовы "Шериф" в гостях обыграл ближайшего преследователя в лице "Милсами" со счётом 2:0.

Благодаря этой победе тираспольская команда досрочно обеспечила себе чемпионский титул.

"Шериф" стал чемпионом Молдовы в 16-й раз в истории, что является рекордом.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шериф 33 87
2 Тираспол 33 72
3 Veris 33 71
4 Зимбру 33 61
5 Дачия 33 61
6 Милсами Орхей 33 56
7 Костулень 33 52
8 Dinamo-Auto 33 31
9 КСКА Рапид 33 20
10 Академия УТМ 33 19
11 Олимпия 33 18
12 Speranţa Crihana Veche 33 11
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