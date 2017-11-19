В рамках 17-го тура чемпионата Молдовы "Шериф" в гостях обыграл ближайшего преследователя в лице "Милсами" со счётом 2:0.

Благодаря этой победе тираспольская команда досрочно обеспечила себе чемпионский титул.

"Шериф" стал чемпионом Молдовы в 16-й раз в истории, что является рекордом.

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