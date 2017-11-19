"Шериф" стал чемпионом Молдовы
В рамках 17-го тура чемпионата Молдовы "Шериф" в гостях обыграл ближайшего преследователя в лице "Милсами" со счётом 2:0.
Благодаря этой победе тираспольская команда досрочно обеспечила себе чемпионский титул.
"Шериф" стал чемпионом Молдовы в 16-й раз в истории, что является рекордом.
Не пропустите: Промес вышел на шестое место среди бомбардиров-легионеров РФПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни
-
Блохин: "Воронина надо бить по ушам, потому что он разгильдяй"
-
Каннаваро: "Ожидаю, что все руководители Федерации футбола Италии подадут в отставку"
-
Черчесов: "Не надо принижать наш чемпионат!"
-
Кержаков может возобновить карьеру
-
Спаллетти: "Икарди — настоящий чемпион"
-
Боатенг недоволен тем, как в мире борются с расизмом
-
Варан: "Реал" улучшил качество своей игры"
-
Икарди: "С Манчини мы тоже были наверху, а затем резко все пошло не так"
-
"Барселона" намерена обжаловать желтые карточки Пике и Суареса, полученные в матче с "Леганесом"
-
Суркис: "Киевское "Динамо" обратится в Лозанну из-за технического поражения в матче с "Мариуполем"
-
"Бордо" – "Марсель" - 1:1 (обзор)
-
Наставник "Лас-Пальмас" Айестаран проиграл 13-й матч подряд - это худший показатель в истории Ла Лиги
-
"Бордо" упустил победу над "Марселем"
-
"Интер" – "Аталанта" - 2:0 (обзор)
-
Дубль Икарди принес "Интеру" победу над "Аталантой"
-
"Атлетик" – "Вильярреал" - 1:1 (обзор)
-
"Атлетик" и "Вильярреал" сыграли вничью
-
Адурис забил больше всех мячей головой в Ла Лиге с 2004 года
-
Президент "Сампдории": "Победа над "Ювентусом"? Обогнал Ferrari на своем Fiat"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шериф
|33
|87
|2
|Тираспол
|33
|72
|3
|Veris
|33
|71
|4
|Зимбру
|33
|61
|5
|Дачия
|33
|61
|6
|Милсами Орхей
|33
|56
|7
|Костулень
|33
|52
|8
|Dinamo-Auto
|33
|31
|9
|КСКА Рапид
|33
|20
|10
|Академия УТМ
|33
|19
|11
|Олимпия
|33
|18
|12
|Speranţa Crihana Veche
|33
|11