Шерингем назвал лучшую "девятку" в мировом футболе

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Шерингем назвал лучшую "девятку" в мировом футболе

Фото твиттер "Тоттенхэма"

Известный в прошлом английский футболист Тедди Шерингем высоко отозвался о форварде "Тоттенхэма" Харри Кейне. 

"Он - лучшая "девятка" в мире. Кейн доказывает это год за годом на протяжении четырёх-пяти лет. Здорово достигнуть такого статуса, но гораздо сложнее оставаться на вершине и подтверждать свой уровень. Вот поэтому Харри лучший", - приводит слова Шерингема Sky Sports.

28-летний Кейн в текущем сезоне сыграл за "Тоттенхэм" 38 матчей, забил 20 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Кейн вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ. | http://soccernews.ru
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