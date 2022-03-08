Шерингем назвал лучшую "девятку" в мировом футболе

Фото твиттер "Тоттенхэма"

Известный в прошлом английский футболист Тедди Шерингем высоко отозвался о форварде "Тоттенхэма" Харри Кейне.

"Он - лучшая "девятка" в мире. Кейн доказывает это год за годом на протяжении четырёх-пяти лет. Здорово достигнуть такого статуса, но гораздо сложнее оставаться на вершине и подтверждать свой уровень. Вот поэтому Харри лучший", - приводит слова Шерингема Sky Sports.

28-летний Кейн в текущем сезоне сыграл за "Тоттенхэм" 38 матчей, забил 20 голов и сделал 4 ассиста.

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