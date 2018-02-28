Шерингем оценил шансы сборной Англии на победу на ЧМ-2018

Бывший игрок сборной Англии Тедди Шерингем рассказал о перспективах "трех львов" на ЧМ-2018.

"Может ли сборная Англии преуспеть в России? Честно говоря, нет. Если вы собираете выиграть мундиаль, то в вашей команде должно быть минимум 2-3 футболиста мирового уровня. Однако у Англии есть только один - Кейн.

Смотришь на всю остальную команду и понимаешь, что некоторые футболисты даже не могут попасть в основной состав своих клубов. Есть хорошие игроки, но этого недостаточно" - приводят слова Шерингема английские СМИ.

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