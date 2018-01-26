Шерингем уволен с поста наставника индийского клуба

Теги атлетико де калькутта

Шерингем уволен с поста наставника индийского клуба

Индийский "Атлетико де Калькутта" отправил в отставку главного тренера Тедди Шерингема, сообщает Times of India.

По сведениям издания, такое решение приняло руководство клуба из-за неудовлетворительных результатов.

51-летний Шерингем возглавлял "Атлетико" с лета 2017 года. После 11 туров "Атлетико" с 12 очками занимает восьмое место в чемпионате Индии из 10 команд.

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