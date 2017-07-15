Шерингем возглавил индийский клуб

Теги манчестер юнайтед

Шерингем возглавил индийский клубБывший игрок сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем возглавил клуб "Атлетико де Калькутта".

Как сообщает пресс-служба индийского клуба, в должности специалист сменил Хосе Франсиско Молину, под руководством которого команда выиграла золотые медали чемпионата Индии в 2016 году.

Читайте: Шерингем советует Кейну не покидать "Тоттенхэм" | http://soccernews.ru

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