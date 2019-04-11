Шершун объяснил, почему не остался в ЦСКА

Известный украинский защитник Богдан Шершун рассказал, почему он покинул ЦСКА.

"Газзаев, как известно, совмещал работу в клубе с должностью главного тренера сборной России. Пригласил меня на разговор: "Я хочу, чтобы ты принял российское гражданство - будешь постоянно вызываться в сборную России". Ответил ему отказом. Я - украинец. Всегда мечтал о том, чтобы играть в сборной Украины. После этого разговора у меня стало меньше игровой практики. В ЦСКА начали наигрывать для сборной линию в три защитника: Игнашевич и братья Березуцкие. Газзаев отрабатывал свою схему. Конечно, при выборе между украинцем и русским он отдавал предпочтение последнему", - приводят слова Шершуна российские СМИ.

Шершун выступал за ЦСКА с 2002 по 2005 годы. Всего провел за армейский клуб 69 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. В составе ЦСКА он дважды становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА. После ухода из стана армейцев выступал за "Днепр", киевским "Арсенал", "Кривбасс" и "Волынь". За сборную Украины сыграл четыре матча.

Не пропустите: Гончаренко: "Дивеев может вырасти в защитника уровня Игнашевича или Березуцких".| http://soccernews.ru