Шервуд: "Лично я бы предпочел строить команду с Почеттино в качестве тренера"

Экс-тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд рассказал, кого бы выбрал наставником в свой клуб.

"Кого бы я хотел видеть на посту главного тренера команды, будь я ее управленцем? Тут все зависит от бюджета, от того, какой футбол я хочу видеть в исполнении команды. Если бы я строил клуб, то взял бы Почеттино. Думаю, он проделал фантастическую работу в "Тоттенхэме". Он обращает внимание на молодых футболистов, с радостью привлекает их в основную команду. Он знает, чего хочет.

С другой стороны, если вы хотите, чтобы ваша команда начала сходу побеждать, то нужно звать серийного победителя - Моуринью. Но это вам недешево встанет. Он быстро будет тратить ваши деньги, но стоит отметить, что будет тратить их с умом. Лично я бы предпочел строить команду и выбрал бы Почеттино" - приводит слова Шервуда Sky Sports.

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