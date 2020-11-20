Шесть английских клубов готовы подписать Серхио Рамоса

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос пользуется большим спросом среди клубов английской Премьер-лиги.

Как утверждает 90min.com, в АПЛ на 34-летнего футболиста есть сразу шесть претендентов - это "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

Напомним, что следующим летом испанский защитник может стать свободным агентом в связи с истечением контракта со "сливочными".

Рамос ведёт переговоры с "Реалом" о продлении соглашения, настаивая на двухлетнем договоре, однако клуб пока предлагает только "1+1".

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